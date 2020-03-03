تأجيل دورة الالعاب الخليجية في الكويت بسبب كورونا

رياضة 2020-03-03 | 13:55 506 مشاهدة Advertisements أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية إلى شهر كانون الاول 2020، بعد أن كانت من المفترض أن تقام في نيسان، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، ضمن الجهود الرامية للحد من انتشاره.



واضاف "في إطار المتابعة الحثيثة للجنة الأولمبية الكويتية لمستجدات الوضع الحالي، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على شبابنا الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي، وكل من سيشارك في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، فقد قررت اللجنة تأجيل موعد حفل افتتاح الدورة المشار إليها أعلاه إلى شهر ديسمبر 2020، وسوف نوافيكم بالموعد الرسمي في المستقبل القريب". وقالت اللجنة في بيان، "تزامنًا مع الإعلان عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، وبناء على التوجيهات العامة في كل المؤسسات الحكومية بدولة الكويت المعنية بمتابعة الوضع الراهن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون".واضاف "في إطار المتابعة الحثيثة للجنة الأولمبية الكويتية لمستجدات الوضع الحالي، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على شبابنا الرياضي بدول مجلس التعاون الخليجي، وكل من سيشارك في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، فقد قررت اللجنة تأجيل موعد حفل افتتاح الدورة المشار إليها أعلاه إلى شهر ديسمبر 2020، وسوف نوافيكم بالموعد الرسمي في المستقبل القريب". وأجلت اللجنة كلًا من اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة، قرعة الألعاب الجماعية (القدم- اليد- الطائرة-السلة)، اجتماع المكتب التنفيذي للدورة، واجتماع رؤساء البعثات للجان الأولمبية الخليجية.

المحرر: محمد خليل

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