بالفيديو..صيدليات تقوم بحملة لتوزيع الكمامات ومواد التعقيم مجانا

حملة اشرفت عليها نقابة الصيادلة في ديالى لتوزيع الكمامات ومواد التعقيم مجانا بمشاركة اكثر من عشر صيدليات في مناطق متفرقة بعد الحصول على المواد من قبل متبرعين الفقراء ومن يعانون من ضنك العيش هم الاكثر سعادة بعد ان انقذتهم هذه الحملة من مصاعب مالية بسبب الاسعار العالية لدى العديد من الصيدليات اما هذا الشاب فقد اضطر لبيع هاتفه الشخصي من اجل توفير الدواء لابنته بسبب جشع البعض على حد قوله.

وحملت نقابة الصيادلة الحكومة المركزية ووزارة الصحة مسؤولية تباين اسعار الادوية بين صيدلية واخرى.

في الازمات تتضح المواقف دوما وفي بلد مثل العراق لاتنهي مصاعب وازمات ابنائه ميز كورونا مواقف الاخيار عن الاشرار.

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