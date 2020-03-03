انت الان تتابع الكرملين: نأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضا في منطقة إدلب.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول القوات الحكومية السورية وبمساعدة روسيا مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضا.

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وردا على سؤال عن مخاطر المواجهة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ”نأمل أن نتمكن من خفض خطر (المواجهة المباشرة مع تركيا) إلى الحد الأدنى بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين“.

وذكر بيسكوف أن هناك مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.