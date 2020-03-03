تلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ، تقريراً من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
وأفاد علاء في تقريره بدخول 5 حالات لمصريين، قادمين من الخارج، إلى مستشفيات حميات العباسية، وحميات شبين الكوم، وحميات كفر الشيخ.
تلاحظ عليهم بعض الأعراض، والاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج سلبية لـ 5 حالات مشتبه في إصابتها بكورونا بحميات العباسية وشبين الكوم وكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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