داخلية السعودية:إضافة إجراءات احترازية على الحدود للآتين من دول موبوءة

أعلنت ​وزارة الداخلية​ في ​المملكة العربية السعودية​ عن إجراءات احترازية إضافية على الحدود تجاه من زاروا دولا موبوءة ب​كورونا​. وأشار جلس الوزراء السعودي إلى أن "الإجراءات المتخذة تهدف لحماية المواطنين والمقيمين من كورونا"، معتبراً أن "تلك الإجراءات الاحترازية مؤقتة وتدعم الإجراءات الدولية تجاه كورونا". على صعيد آخر، أفادت ​وزارة الصحة السعودية​ أنه تم حصر 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة .

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