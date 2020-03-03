أعلنت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي اليوم أنها عزلت 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة أمس، مشيرةً إلى أن المصاب الوحيد بفيروس كورونا حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه .
واكدت الوزارة أن "رصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا مستمر على مدار الساعة، وأنه يجب عدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا".
تجدر الإشارة إلى أن السعودية سجلت أمس أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص آت من إيران .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تم عزل 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.