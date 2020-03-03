الصحة السعودية: تم عزل 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ في ​مؤتمر​ صحفي اليوم أنها عزلت 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة أمس، مشيرةً إلى أن المصاب الوحيد ب​فيروس كورونا​ حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه .

واكدت الوزارة أن "رصد ​حالات​ الاشتباه بفيروس كورونا مستمر على مدار ​الساعة​، وأنه يجب عدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية سجلت أمس أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص آت من ​إيران​ .