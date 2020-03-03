سانا:الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية بمحيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفادت وكالة "سانا" السورية عن أن ​الجيش السوري​ أسقط ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية في محيط ​سراقب​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي . وجاء ذلك بعد إعلان قيام ​الجيش التركي​ بإسقاط طائرة حربية سورية في إدلب شمال غرب ​معرة النعمان​، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة ب​صاروخ​ أطلقه طيران قوات النظام التركي. إضغط للمزيد

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