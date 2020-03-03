الأناضول:صواريخ أطلقها جيش حفتر تصيب طائرتي ركاب فارغتين بمطار معتيقة

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية، أن ​صواريخ​ أطلقتها قوات المشير ​خليفة حفتر​ تصيب طائرتي ركاب فارغتين في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية ​طرابلس​ . هذا وأعلن المتحدث باسم الخطوط الإفريقية عمران زبادي عن إصابة إحدى طائرات الشركة وخروجها عن العمل في قصف قوات حفتر لمطار معيتيقة​​​​​​​ .

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