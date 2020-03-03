الاسد يحدد موعد انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في 13 نيسان

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث. وفيما يلي نص المرسوم:المادة 1 يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعدا لانتخاب اعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث. المادة 2 يحدد عدد اعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي. المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

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