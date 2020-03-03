بري يستقبل وزيري الخارجية والمال ويبرق مهنئا رئيس مجلس الشيوخ التشيكي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الذي وضع بري بنتائج الزيارة التي قام بها الى باريس واللقاءات التي عقدها مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان .
كما عرض بري الوضع المالي خلال استقباله وزير المالية غازي وزني الذي غادر من دون الادلاء بتصريح .
على صعيد آخر ابرق رئيس المجلس مهنئاً رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك ميلوش ميسترتشيل بمناسبة انتخابة رئيسا لمجلس الشيوخ .
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