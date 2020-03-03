بري يستقبل وزيري الخارجية والمال ويبرق مهنئا رئيس مجلس الشيوخ التشيكي

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الذي وضع بري بنتائج الزيارة التي قام بها الى ​باريس​ واللقاءات التي عقدها مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان .

كما عرض بري ​الوضع المالي​ خلال استقباله ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ الذي غادر من دون الادلاء بتصريح .

على صعيد آخر ابرق رئيس المجلس مهنئاً رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية ​التشيك​ ميلوش ميسترتشيل بمناسبة انتخابة رئيسا لمجلس الشيوخ .