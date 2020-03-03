وزير التربية أكد حرصه على حقوق المتعاقدين وتأمين بدل أتعابهم

لفت المكتب الإعلامي لوزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ في بيان الى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه الوزير التربية ليلا نهارا للتخفيف من حدة الأزمات التربوية المزمنة والمستجدة وغير المسبوقة، يعمد بعض الذين لا يرون إلا الجزء الفارغ من الكوب إلى إطلاق العنان للكلام المسيء في حق أصحابه كمربين ومعلمين قبل أن يكون مسيئا لشخص الوزير نفسه"، مؤكدا "سعي الوزير لتوقيع عقود المتعاقدين في ​مجلس الوزراء​"، آملا أن "يتحقق ذلك في أقرب جلسة".

وشدد المكتب الإعلامي على أن "الوزير مع حقوق المتعاقدين كافة وهو لم يلزم أحدا منهم القيام بعمل دون أجر كما تدعي بعض المجموعات منهم على وسائل التواصل الإجتماعي، فمذكرة المدير العام للتربية جاءت لتعالج قضايا التعطيل القسري لهذا الأسبوع فقط، وفي حال الاضطرار، لا سمح الله، الى تمديد هذا التعطيل القسري، فإن الوزارة معنية بإيجاد سبل التعلم والتعليم عن بعد وتحديد بدل أتعاب المتعاقدين الذين يشتركون في هذه الطريقة من التعليم"، مشيرا الى أن "حرية الكلمة والتعبير هي حق مقدس بالنسبة للوزير، وكل نقد بناء يتقبله برحابة صدر ومسؤولية".