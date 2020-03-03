كركي: بدء العمل في مكتب ضمان راشيا اعتبارا من الغد

أعلن المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بدء العمل في مكتب الضمان الاجتماعي ضمان في راشيا إعتبارا من يوم الأربعاء الواقع فيه 4/ 3/ 2020 حيث سيستقبل المضمونين وأصحاب العلاقة مع الصندوق لإنجاز معاملاتهم، مشيرا الى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن إدارة الصندوق ماضية بإستكمال مسيرتها الإنمائية والإجتماعية بإفتتاح مكاتب جديدة في مناطق أخرى: مشغرة، جب جنين، سير الضنية، والقبيات، وذلك تخفيفا لمعاناة الأهالي مشقة الإنتقال بين المناطق، خاصة النائية منها، للوصول إلى مراكز ومكاتب الصندوق التابعين لها.
وفي هذا السياق، وحتى تقوم المكاتب بتأمين الخدمات بالسرعة اللازمة واستمراريتها بتأمين الخدمات والتقديمات للمضمونين، لابد من رفد الصندوق بالموارد البشرية اللازمة بعد أن تخطت نسبة الشغور الـ 55% من ملاكاته، وتسديد الدولة للمتوجبات المالية عليها لصالح الضمان الاجتماعي، والتي تجاوزت الـ 500 3 مليار ل.ل. نهاية العام 2019".
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