الأمن العام أعلن عن بدء قبول أو تجديد طلبات التعاقد مع المستشفيات وشركات الادوية والاطباء

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن بدء قبول أو تجديد طلبات التعاقد للعام 2020 مع المستشفيات، شركات الادوية والاطباء في عياداتهم الخاصة ضمن بيروت والمناطق بالإضافة الى المؤسسات والمراكز الطبية التالية: مختبرات ( خارج نطاق بيروت الكبرى )، مراكز تصوير شعاعي، علاج فيزيائي، نظارات طبية ومستلزمات طبية على اختلافها، مبينة أنه على الراغبين مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم 1 مقابل مبنى قصر العدل في بيروت و زيارة موقع الأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد.
وتقدم الطلبات في دائرة الشؤون الصحية اعتباراً من تاريخ 16/03/2020 ولغاية تاريخ 16/04/2020 ضمناً خلال أوقات الدوام الرسمي. لمزيد من الإيضاحات الإتصال على رقم الهاتف 425610/01 مقسم 2398 ، أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي [email protected]
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