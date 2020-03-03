الأمن العام أعلن عن بدء قبول أو تجديد طلبات التعاقد مع المستشفيات وشركات الادوية والاطباء

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن بدء قبول أو تجديد طلبات التعاقد للعام 2020 مع ​المستشفيات​، شركات الادوية والاطباء في عياداتهم الخاصة ضمن ​بيروت​ والمناطق بالإضافة الى المؤسسات والمراكز الطبية التالية: مختبرات ( خارج نطاق بيروت الكبرى )، مراكز تصوير شعاعي، علاج فيزيائي، نظارات طبية ومستلزمات طبية على اختلافها، مبينة أنه على الراغبين مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم 1 مقابل مبنى ​قصر العدل​ في بيروت و زيارة موقع ​الأمن العام​ على شبكة ​الإنترنت​ www.general-security.gov.lb للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد.

وتقدم الطلبات في دائرة الشؤون الصحية اعتباراً من تاريخ 16/03/2020 ولغاية تاريخ 16/04/2020 ضمناً خلال أوقات الدوام الرسمي. لمزيد من الإيضاحات الإتصال على رقم ​الهاتف​ 425610/01 مقسم 2398 ، أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي [email protected]