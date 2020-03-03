الأمن العام أعلن بدء قبول طلبات التعاقد مع المستشفيات والاطباء للعام 2020

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن بدء قبول أو تجديد طلبات التعاقد للعام 2020 مع ​المستشفيات​ ، شركات الادوية والاطباء في عياداتهم الخاصة ضمن ​بيروت​ والمناطق بالإضافة الى المؤسسات والمراكز الطبية التالية : مختبرات ( خارج نطاق بيروت الكبرى ) ، مراكز تصوير شعاعي ، علاج فيزيائي ، نظارات طبية ومستلزمات طبية على اختلافها، مشيرة الى ان "على الراغبين مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم / 1 / مقابل مبنى ​قصر العدل​ في بيروت و زيارة موقع ​الأمن العام​ على شبكة ​الإنترنت​ www.general-security.gov.lb للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد" .

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