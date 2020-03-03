النشرة: الجيش السوري بدأ عملية التمهيد الناري على بلدتي آفس والنيرب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ بدأ عملية التمهيد الناري الكثيف على بلدتي آفس والنيرب شمال ​سراقب​ جنوب ادلب". وتعد آفس هي أحد محاور القتال التي يتقدم إليها الجيش وهي أحد خطوط الدفاع المهمة للمسلحين والتقدم على محور آفس - النيرب يجعل الجيش قريباً من ​مطار تفتناز​ العسكري.

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