أيوب للطلاب الصينيين في الجامعة اللبنانية: نعتذر عن أي إساءة لحقت بكم

التقى رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​، وفدًا من ​الطلاب​ ​الصين​يين الذين يتابعون دراساتهم في مرحلتي الإجازة والماستر في ​مركز اللغات والترجمة​ – كلية الآداب و​العلوم​ الإنسانية في ​الجامعة اللبنانية​

ورحب أيوب بالوفد وعبّر عن اعتزاز الجامعة اللبنانية بالطلاب الوافدين إليها من كل دول ​العالم​ ومنهم الطلاب الصينيون، متحدثًا عن العلاقات الأكاديمية بين الجامعة اللبنانية و​الجامعات​ الصينية.

وأشاد أيوب بالتعاون المشترك لإنجاز الأبحاث المشتركة والتنسيق الدائم مع ​السفارة الصينية​ في ​بيروت​.

كما قدم أيوب اعتذاره للوفد الطلابي عن أي إساءة أو تنمّر صدر عن أي طالب في الجامعة اللبنانية أو أي شخص لبناني في حقّهم بعد أزمة "​فيروس كورونا​"، مؤكدًا أن أي حالة من هذا النوع قد تكون فردية ولا يجب أن تُعمّم لأنها لا تعكس أخلاق ​الشعب اللبناني​ المُحب لضيوفه فكيف إذا كانوا طلّاب علم.

وأكد أيوب ثقته بأن الصين ستتغلب على أزمتها وستنتصر على "كورونا" بفضل علمائها وطلابها وشعبها العظيم، وتمنى من الطلاب الصينيين نقل صورة لبنان الجميل وأن يكونوا سفراء الجامعة اللبنانية في وطنهم.