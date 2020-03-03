عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعا في "بيت الوسط"، برئاسة النائب بهية الحريري، استعرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة المستقبل استعرضت آخر المستجدات السياسية والأوضاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.