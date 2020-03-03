اعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "زيارة الوزير ​رمزي مشرفية​ الرسمية إلى ​سوريا​ خطوة ايجابية ومفيدة لبحث ملف النازحين، على أمل استمرار التنسيق والحوار مع الاشقاء السوريين على المستوى الرسمي لتخفيف الرسوم الجمركية على المنتجات اللبنانية العابرة الى الاسواق العربية، مما يساهم في تقليص ​العجز​ التجاري نحو 700 مليون ​دولار​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد: زيارة مشرفية إلى سوريا خطوة ايجابية ومفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.