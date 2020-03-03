شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بحصول كلية الصيدلة على شهادة الاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدور الريادى والتعليم المتميز الذى تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال كلياتها، وتعتمد فيه على إعداد طلابها وخريجيها على أعلى مستوى لسوق العمل، تحتفل اليوم الجامعة بتكريم كلية الصيدلة بعد حصولها على شهادة الجودة والاعتماد من هيئة وحدة الضمان والاعتماد.

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلاً تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، حضره كل من الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة، والدكتور محمد محسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة بالجامعة.





وعلى هامش الحفل تم إهداء شهادة الاعتماد للدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، وتكريم الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء، والدكتورة فوزية أبو ألفتوح عميد كلية الطب، والدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام.

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم بذل جهد كبير لحصول كلية الصيدلة على شهادة الاعتماد.





وأضاف أن التكريم اليوم لكلية الصيدلة أظهر قيمة الآنتماء والولاء من العاملين بالكلية، حيث أنها قصة نجاح وانتماء يعلم كل من شارك فيه أنه نجاح شخصى لهم قبل أن يكون نجاح للكلية.





وأعلن الدكتور العزازي، أن السر الذى مكن كلية صيدلة من الحصول على الاعتماد هو الشباب، الذى ظل يعمل حتى بعد ساعات العمل الرسمية.

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وذكر أن كلية الصيدلة هى ثانى كلية تحصل على الاعتماد سبقتها كلية العلوم الطبية، ببرنامج وأحد، لكن كلية الصيدلة تعتبر هى الكلية الأولى فى الجامعة التى تحصل على الاعتماد لتعدد برامجها.





وأوضح أن كل إداراة داخل الجامعة وقفت بجانب كلية الصيدلة لنجاحها وحصولها على الاعتماد من خلال توفير كل احتياجاتها، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى إلى دعم وساهم بشكل كبير فى هذا الاعتماد.





من جانبه قال الدكتور محمد محسن إسماعيل، عميد كلية الصيدلة إن اليوم يوم مشهود وهو من أسعد الأيام فى تاريخ الكلية، لأنه مع احتفالآنا اليوم باعتماد الجودة، يتزامن أيضا مع يوم ميلاد المؤسسة الأولى للجامعة الدكتورة سعاد كفافي.

وأعلن عن تخصيص يوم 3 مارس هو يوم المناسبة السنوية لكلية الصيدلة، للاحتفال به كل عام، قائلا: «أقدم كل الشكر لرئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخى والدكتورة ياسمين الكاشف التى دائما ما تنظم وتساهم فى المناسبات السعيدة لنا، كما أشكر الإدارة العليا وعلى رأسها الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم».

وأشار إلى أن «الآنتماء هو أهم ما يميز جامعة مصر بصفة عامة، وهذا الأمر ورث الدكتورة سعاد كفافى الذى تركته لنا وتعلمناه منها».

وكشف عن تميز الخريجين من أبناء الكلية، حيث يشترك بعضهم فى الأبحاث العلمية التى تجرى بمدينة زويل، كما تم اختيار بعضهم فى كليات بالمملكة المتحدة فى بريطانيا.

وأضاف عميد الكلية أن الحصول على شهادة الاعتماد سيساهم فى رفع تصنيف الكلية علميا فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن القبول فى الكلية والاقبال عليها من الخارج سيزداد فى حال حصولها على شهادة الاعتماد لأن الطلاب فى الخارج يفضلون التقديم فى الكليات المعتمدة.