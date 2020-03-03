شكرا لقرائتكم خبر عن على باباجان يطلق حزبه الجديد المعارض لأردوغان 11 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نائب رئيس الوزراء التركى ووزير الاقتصاد الأسبق، على باباجان، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، لإطلاق حزبه الجديد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء التحضيرات اللازمة.

وقالت منصات تركية عن مصادر مقربة من باباجان، أن الوزير التركى السابق وفريقه الحزبى بصدد الدخول فى اجتماعات مغلقة يومى 7 و8 مارس الجارى، لمناقشة برنامج الحزب ولائحة نظامه الداخلى التى جرى إعدادها على يدى 300 من الخبراء على مدار 5 أشهر شملت 24 طاولة نقاش مختلفة.

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وأضافت أنه من المقرر أن يأخذ برنامج الحزب ولائحة نظامه الداخلى شكلهم النهائى خلال تلك الاجتماعات، فى ظل حديث باباجان وفريقه عن نموذج مشاركة مختلف يمثل جميع اطياف المجتمع التركي.

وحسب مصادر داخل حزب باباجان، فمن المقرر أن يجرى الإعلان عن المجلس التأسيسى للحزب خلال تلك النقاشات. وذُكِر أن 800 شخص تقدموا بطلب للحصول على عضوية المجلس التأسيسى الذى سيتكون من 200 شخص. لكن وحسب مصادر للجريدة، فقد جرى تخفيض عدد أعضاء المجلس التأسيسى للحزب إلى 100 عضو سيجرى تخصيص نسبة 50% منهم للمرأة والشباب، ومن المقرر الإعلان عن تأسيس الحزب رسميًا فى 11 أو 13 مارس، بعد انتهاء العمل على شعار الحزب والاسم الذى سيجرى إطلاقه عليه خلال نقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

كانت قد كشفت المعارضة التركية، تهديدات رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لكل من أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، وعلى باباجان، وزير الاقتصاد التركى الأسبق بعد إنشائهما حزبا جديدا، وقال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إنه ما أقسى أن يتحول أصدقاء الأمس فى السياسة إلى خصوم، خاصة إذا ما كانت بينهم أسرار تفرضها قواعد اللعبة، وقتها يخشى كل طرف الآخر، ويتجلى ذلك بوضوح إلى ما نظرنا إلى التصريحات الأخيرة لعضو المجلس الاستشارى الأعلى برئاسة الجمهورية، بولنت أرينج، حول على باباجان وأحمد داوود أوغلو.