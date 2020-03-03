شكرا لقرائتكم خبر عن وفد السفارة الأمريكية بالبرلمان يشيد بالحريات الدينية بمصر ودورها بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت كارى بيتزولد، القائم بأعمال المستشار السياسى فى السفارة الأمريكية، بالعلاقات المصرية والأمريكية على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن هذه العلاقات قابلت العديد من التحديات فى فترة من الفترات ولكنها حاليا على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ضم "كارى بيتزولد" القائم بأعمال المستشار السياسى بالسفارة ومنال عبد السيد أخصائى شئون سياسية بالسفارة.

وثمنت كارى بيتزولد، دور مصر فى العالم العربى والإسلامى بحكم موقعها ووجود الأزهر بها، لافتة إلى أن مصر تحاول بناء الجسور والتعاون بين الدول، كما أعربت عن تقديرها للخطوات التى اتخذتها القيادة المصرية والحكومة والشعب المصرى من أجل أن يقوم كل شخص بممارسة شعائره الدينية فى حرية وسلام.

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ودارت المناقشات بين رئيس اللجنة وأعضائها والوفد الأمريكى حول الوضع فى مصر وخصوصا دور اللجنة فى سن القوانين والتشريعات التى تخص العلاقات الدينية والأديان.

وقالت النائبة أمانى عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مصر بلد التنوع فى كافة الأديان والألوان والعقائد، مؤكدة أن كل الأديان السماوية موجودة على أرض مصر كرسالة للسلام والتعايش والمحبة.

وأشارت إلى أن سماع صوت الآذان مع أجراس الكنائس رسالة قوية وواضحة بأن مصر لا تعرف التميز أو العنصرية أو الطائفية، مؤكدة أنها عضو لجنة الشئون الدينية بالمجلس، وديانتها مسيحية، وتقوم بدورها السياسى دون النظر إلى طبيعة الدين ولكن نشر الحب والأخوة والمواطنة والسلام رسائل نقوم بها من أجل الجميع.

وأشاد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بالعلاقات المصرية الأمريكية فى مختلف المجالات، مطالبا الوفد الأمريكى بنقل دور مصر ورسالتها للعالم وهى محاربة الإرهاب والتطرف ونشر السلام والعدل والمحبة بين الشعوب.