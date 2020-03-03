شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد لوفد أمريكى بالبرلمان: مصر دولة مدنية وليست دينية وتحارب الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النوابن برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لقاء مع نائب وزير مفوض الشئون السياسية و القائم بأعمال المستشار السياسى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، كارى باتزولد.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اللقاء الذى عقد بمقر اللجنة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة لديها مشروعات قوانين لمنع التطرف في الفتاوى في وسائل الإعلام المصرى، ولمواجهة كل ما يؤدى إلى وقوع فتن في المجتمع أو حدوث تطرف أو إرهاب داخل المجتمع أو خارجه.

وأضاف "العبد"، في كلمته: "أظن ظنا أقرب إلى اليقين أننا دائما سنكون في تعاون مستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننى أناشد السفارة الأمريكية بأن يكون التعاون بيننا وبينكم دائما وأبدا من أجل السلام العالمى الدائم"، وتابع: "دائما في كل مؤتمراتى وزياراتى أنقل للعالم محاربة مصر للتطرف والإرهاب ونداءاتها للعالم بأكمله بأن يكون هناك سلام وتعايش سلمى في العالم أجمع".

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن رسالة مصر للعالم هى السلام والعدل واحترام الآخر والتعايش السلمي، لافتا إلى أن مصر تحارب الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج من أجل هذه الرسالة.

وقال "العبد" في رسالته للوفد الأمريكي، إنمصر تدعو إلى الوسيطة والاعتدال في أرجاء العالم وترفض التطرف والإرهاب والعنصرية، مضيفا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا ما توجه رسالة الحب والسلام والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب والعنصرية في كل المحافل الدولية تأكيدا لدور مصر الريادي في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن مصر بأزهرها وأوقافها ومؤسساتها الدينية كافة تنتهج منهجا واحدا هو الوسطية والاعتدال ونشر الحب وصحيح الدين وقبول الآخر، مؤكدا التعاون والتنسيق ما بين لجنة الشئون الدينية بالمجلس والمؤسسات الدينية في مصر كافة.

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وأشار إلى أن مصر ملتقى الأديان والحضارات وتحترم الآخر وتقبل به، منوها إلى أن التعصب والتطرف ليس له موقع أو مكان أو عنوان في مصر، ضاربا مثلا ببناء المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس اللجنة الدينية على مدنية الدولة المصرية، قائلا: "مصر دولة مدنية وليست دينية وتبني حاليا دولة مدنية حديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتناسب مع تاريخ مصر في الماضي والحاضر والمستقبل".

وتابع: "صميم عمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب هي إصدار التشريعات التي تؤكد السلام والحرية ورفض العنصرية والتطرف والإرهاب"، مؤكدا أن احترام النظام العام في الدولة أساس رئيسي للقوانين والتشريعات.

وأشاد الدكتور أسامة العبد، بالعلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات، مطالبا الوفد الأمريكى بأن يخاطب القيادة الأمريكية بضرورة مساعدة مصر في رسالتها للعالم وهي محاربة الإرهاب والتطرف ونشر السلام والعدل والمحبة بين الشعوب.

وأشار إلى أن التنسيق ما بين مصر والولايات المتحدة لم ينقطع بشأن العديد من القضايا والملفات وخصوصا محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بدور واشنطن في مساعدة الدول التي تحارب الإرهاب بكل الوسائل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أسامة العبد بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ضم "كاري بيتزولد" القائم بأعمال المستشار السياسي بالسفارة ومنال عبد السيد أخصائي شئون سياسية بالسفارة.