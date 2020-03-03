شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية لأردوغان: هل إدلب جزء من وطننا لتضحي بجنودنا هناك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كلتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات الأخير حول عزمه تقديم المزيد من الشهداء في سبيل الوطن، قائلًا "وهل إدلب جزء من أرض الوطن"؟

وعلق كمال أوغلو في كلمته أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، على استدعاء أردوغان لمقولة أتاتورك لجنوده خلال معركة تشاناق قلعة «إنني آمركم بالموت»، قائلًا :"كان أتاتورك في أرض الوطن عندما أعطى هذا الأمر، كان على رأس جيشه ودافع عن بلده، كما أنه مات من أجل أرض الوطن، ولكن عن أرض من تدافع أنت؟ هل إدلب جزء من الوطن"؟

وذكرت منصات تركية معارضة، عن مصادر من الجيش التركى المحتل فى شمال سوريا، أن عدد القتلى فى صفوف الجنود الأتراك المنتشرين بالمناطق التى تعرضت للقصف فى إدلب، بلغ 200 قتيل، وأن عدد المصابين بجروح خطيرة يتراوح من 70 إلى 80 جنديًا، بينما أعلنت السلطات الرسمية أن عدد القتلى لم يتجاوز 33 قتيلًا.

وذكر موقع تركيا الآن، أن أحد الجنود الأتراك الموجودين فى المناطق التى تعرضت للقصف، قال إن الجنود أحصوا أعداد القتلى والمصابين بأنفسهم، مؤكدًا أن 165 من عناصر الجيش التركى المحتل قتلوا فى القصف الذى شهدته إدلب مساء الخميس، وأن عدد حالات المصابين بجروح خطيرة وصل إلى نحو 80 جنديًا.

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وأكدت المنصات التركية المعارضة، أن عدد القتلى من الجنود الأتراك فى الهجوم وصل إلى 34، أما محافظ هاتاى التركية، رحمى دوغان، أعلن فى أولى تصريحاته، أن عدد القتلى 9 جنود، وعقب بضعة ساعات، أعلن أن عدد القتلى قد وصل إلى 33 جنديا تركيا.

وكانت تركيا قد فقدت أكثر من 50 قتيلا خلال شهر فبراير الماضي، في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش العربي السوري لتحرير سوريا من قضبة الميليشيات المتطرفة وجيش الاحتلال التركي، وكانت الخسارة الأكبر خلال هجوم الجيش على نقاط انتشار قوات الاحتلال بإدلب نهاية فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل 36 جنديًا في صفوف القوات المحتلة.