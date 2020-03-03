شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بندوة «الشباب والعمل البيئي» فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة شكر من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أشادت فيها بالتنظيم المتميز لندوة «الشباب والعمل البيئي» التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إطار حرص الجامعة على على المشاركة في الأحداث القومية الكبرى ومن بينها الاهتمام بالوعي البيئي والحفاظ عليها والاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوعية بقضايا البيئة.

وعبر خالد الطوخى عن امتنانة وتقديره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى هذه الندوة باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة في القيادات المتخصصة على المستويين الدولي والمحلي فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي مشيراً الى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سنعمل على تنظيم حملات توعية لطلاب الجامعة ورحلات إلى المحميات مؤكدا على سعادته بتفاعل الشباب مع وزيرة البيئة فى الندوة لافتاً ان الجامعة ستعمل على تفعيل البروتوكول مع زارة البيئة لتوعية الطلاب بطرق الحفاظ على البيئة.

وكانت الندوة قد اقيمت بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة والإعلامى محمد فودة المستشار الإعلامى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا والدكتورة محمد العزازي، رئيس الجامعة والدكتورة عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

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