شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بكشف التقديرات الحقيقية للناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2018/2019 و 2019/2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.

وأوضح فؤاد، أن تقديرات الموارد والاستخدامات الكلية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشير إلى أن الناتج المحلى بسعر السوق قد بلغت فى العامين الماليين 2016/2017، وعام 2017/2018 ما قيمته 3470 مليار جنيه، و4437 مليار جنيه على الترتيب، ولم توضح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيم الناتج المحلى الإجمالى لكل من العام المالى 2018/ 2019، والعام المالى 2019/2020 فى أى من بياناتها.

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واستطرد فؤاد، يأتى هذا فى الوقت الذى ذكر التقرير المالى لشهر يناير 2020 الصادر عن وزارة المالية، أن الناتج المحلى الإجمالى قد بلغ فى العام المالى 2018/2019 وعام 2019/2020 ما قيمته 5323 مليار جنيه و6162 مليار جنيه على الترتيب، دون أن توضح وزارة المالية الأساس الذى استندت إليه فى تقرير الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأعوام، ومصادر تحقيقه، وهو ما لم توضحه نشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واختتم فؤاد سؤاله قائلا:" نظرا لأن قيمة الناتج المحلى الإجمالى يتم الاعتماد عليه فى العديد من المؤشرات والتقديرات العامة، كمعدل الإنفاق على التعليم والصحة للناتج المحلي الإجمالي وحجم الدين المحلى للناتج المحلى الإجمالى، وأمام تلك التغيرات لابد من الوقوف على القيم الفعلية للناتج المحلى الإجمالى.