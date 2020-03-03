سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في بني ملال يخوضون إضرابا عن العمل!

قررت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة الإضراب عن العمل، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على تداعيات الترخيص لخطوط، ومسارات جديدة لحافلات النقل الحضري بمدينة بني ملال.

‎ وأكد بلاغ لسائقي سيارات الأجرة، أنهم فوجئوا بترخيص جديد لحافلات النقل العمومي، الذي سيضر لا محالة بقطاع سيارات الاجرة الصغيرة، وسيضرب القوت اليومي للسائق المهني.

‎ وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تقرر خوض إضراب عن العمل، يوم الأربعاء 4 مارس 2020، قابل للتمديد حتى الاستجابة لمطالب المهنيين العادلة، والمشروعة.

‎وأوضح البلاغ نفسه أن السائق المهني يعاني غياب أبسط الحقوق، والحماية الاجتماعية، وغلاء المعيشة، ومادة الكازوال.