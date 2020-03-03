منها مساجد وفنادق.. الأوقاف ترصد 150 مليون درهماً لترميم مرافق وقفية في فاس

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، رصد الوزارة ميزانية تبلغ 150 مليون درهم لترميم، وإصلاح ما يزيد عن 140 مرفقاً في مدينة فاس.

وقال التوفيق، في تصريح للصحافة، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رصدت ميزانية بقيمة 150 مليون درهم لترميم، وإصلاح 55 مسجداً، و28 كتابا قرآنياً، و62 من المرافق الوقفية، التي تشمل الحمامات، والدرازات، والفنادق، والمواضئ، وأوضح أن ذلك في إطار اتفاقية الشراكة والتمويل، المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية، وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، الذي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقه، أمس الاثنين، في حفل لتوقيع الاتفاقية في فاس.

ويكلف البرنامج المذكور استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، مستهدفاً أكثر من 1197 موقعا، وترميم، وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع بـ13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار، والتحديث الحضري (9 مواقع بـ105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية، والاقتصادية لهذه المدينة – المتحف (33 موقع بـ87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع بـ263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع بـ200 مليون درهم).

كما يهدف البرنامج المذكور إلى المحافظة على الطابع المعماري، والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).