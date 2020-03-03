زوج الفنانة شرين.. إدانة الفنان حسام حبيب بالحبس في قضية “شروع في القتل”

أدانت محكمة مصرية الفنان، حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة سنة، وذلك على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المنتج، ياسر خليل، نتيجة واقعة إشهار سلاح ناري في وجهه أمام منزله.

وتقدم المنتج ياسر خليل ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر دجنبر الماضي، بعدما توجه إليه الأخير رفقة أشخاص آخرين واعتدوا عليه بالأسلحة، ما خلف إصابة في بطنه.

وقدم الطرفان للمحاكمة الجنائية، غير أن الحكم برأ المنتج ياسر خليل، وعاقب حسام حبيب، الذي استأنف هذا الحكم مباشرة بعد صدوره.

يذكر أن المنتج ياسر خليل كان هو المنتج الخاص بشرين، زوجة حسام حبيب، وقد نشبت بينهما خلافات، بعدما اتهمته بتسريب فيديو “البلهارسيا”، الذي تسبب لها في متاعب كثيرة.