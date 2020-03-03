خضعت لعملية جراحية مستعجلة.. نقل والدة رونالدو إلى المستشفى بسبب سكة دماغية

نقلت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مستشفى مدينة فونشار في حدود الخامسة صباحا من اليوم الثلاثاء بسبب سكتة دماغية.

وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي” أن دولوريس افييرو نقلت فجر اليوم إلى مستشفى نيليو ميندونسا بمدينة فونشال، مبرزة في السياق ذاته أن إدارة المستشفى لم تصدر، إلى حدود منتصف اليوم، أي بلاغ بخصوص جديد الحالة الصحية لوالدة النجم السابق لريال مدريد، والحالي ليوفونتوس الإيطالي.

من جهتها، كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن والدة رونالدو تم نقلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء صوب المستشفى بعد إحساسها بالآلام، مشيرة في السياق ذاته أنها خضعت لعملية جراحية مستعجلة بعد تعرضها لسكتة دماغية، وأن حالتها الصحية مستقرة، وأنه يتوجب انتظار ما بين 12 و24 ساعة لمعرفة مدى تجاوبها مع العملية الجراحية.

وشدد المصدر ذاته على كون أبناء دولوريس، البالغة من العمر 65 سنة، يتواجدون بجانبها في المستشفى، مبرزة في السياق ذاته أنه تم إخبار رونالدو بالطارئ الصحي لوالدته.