بعد غياب طويل، يعود المغني الجزائري، الشاب مامي، إلى الساحة الفنية بأغنية مشتركة مع مواطنه “سولكينغ”.
وحضر الفنانان الجزائريان لجديدهما في فرنسا، قبل مدة، و يرتقب إطلاقه، يوم 19 مارس الحالي، تحت عنوان “ça fait des années”.
وقال سولكينغ لجمهوره إن الكليب جزء من ألبوم “vintage”، الذي أعلن عنه لسنة 2020.
ويرتقب أن يحقق جديد مامي، وسولكينغ نجاحا كبيرا، خصوصا أن جمهور مامي متعطش لجديده، والسولكينغ يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في المغرب العربي، وفرنسا.
وغاب الشاب مامي عن الأنظار لسنوات، قبل أن يعود إلى التواصل مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بحساب أنشأه حديثا.
وتنتشر على موقع يوتوب تسريبات من أغنية ça fait des années، لكن بدون كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر كليب للشاب مامي والسولكينغ.. تعاون جزائري بين جيلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.