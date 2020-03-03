بسبب “كورونا”…الملتقى الدولي للشاي يلغي دورته المقبلة في أكادير

بعد ساعات من إعلان المغرب عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لا زالت أخبار إلغاء التظاهرات الثقافية متواصلة.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الملتقى الدولي للشاي بالمغرب إلغاء الدورة الثانية للملتقى والتي كان من المرتقب تنظيمها بمدينة أكادير بمشاركة عارضين من مختلف بقاع العالم، وذلك تماشيا مع التدابير الصحية والوقائية التي تتخدها المملكة المغرببة والمتعلقة بوباء “كوفيد-19″، والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.

وكانت وزارة الفلاحة، قد أعلنت مساء أمس الإثنين عن إلغاء دورة المعرض الفلاحي، التي كان من المنتظر تنظيمها في شهر أبريل المقبل في مدينة مكناس، وهو المغرض الذي يحج إليه آلاف الزوار ويحتضن مئات العارضين من داخل المغرب وخارجه.

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وتأتي الإدراءات الجديدة، في الوقت الذي كانت اللجنة الوطنية للقيادة التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن “كوفيد-19″، الأحد، عن احتمال اتخاذ الحكومة لقرار تأجيل التطاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس كورونا.

وتقول اللجنة أن هذه التدابير تتعلق أساسا ب”تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء، داعية، جميع المسافرين العائدين من هذه البلدان تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي طوال 14 يوما، واللجوء إلى إحدى الوحدات الصحية فور ظهور أدنى عرض للمرض.