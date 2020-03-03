أزمة المهاجرين بين تركيا واليونان تتفاقم.. إعتداءات على اللاجئين في عرض البحر

تداول نشطاء، مساء الاثنين، شريط فيديو صادما، على موقع التواصل الإجتماعي، “توتير”؛ الفيديو يوثق اعتداء شرطة خفر السواحل اليونانية على لاجئين كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر.

الفيديو وثق أيضا لقطات مروعة أخرى، من بينها اعتداء بعض أفراد الشرطة على لاجئين في عرض البحر، بواسطة عصا.

إضافة إلى ذلك، أظهر الفيديو المذكور أيضا، قاربا كبيرا، تابعا لشرطة خفر السواحل اليونانية، وهو يمر بسرعة كبيرة، بالقرب من قارب مطاطي مليء باللاجئين، أكثر من مرة، وسط صراخهم.

ووصف النشطاء، الفيديو المذكور، ب”الصادم”، حيث انتشر على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

ويشار ، إلى أن الشرطة اليونانية اشتبكت على الحدود البرية مع آلاف المهاجرين واللاجئين، الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي من تركيا، بعدما سمحت الأخيرة بدخولهم على أراضيها إلى أوروبا.