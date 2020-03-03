قائد جهة الشمال للوقاية المدنية: أنجزنا 7 تدخلات على رأس كل ساعة خلال 2019

قال عبد الرحيم القباج، القائد الجهوي للوقاية المدنية، إن وحداته أنجزت ما مجموعه 64 ألفا و783 تدخلا، على مستوى مختلف العمالات، والأقاليم في المنطقة، خلال سنة 2019.

وكشف القباج، خلال كلمة ألقاها بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة، المنظمة يومي 1و2 مارس، أن فرقه بالجهة، تتكون من 753 عنصرا من مختلف الرتب، والتخصصات، قامت بـ 1180 تدخلا أسبوعيا، أي ما يعادل 7 تدخلات كل ساعة.

وأضاف القائد الجهوي، متحدثا عن حصيلته السنوية، أن تدخلات سيارات الإسعاف بلغت 46 ألفا و34 تدخلا، فيما تم إنجاز 2853 تدخلا لمكافحة مختلف الحرائق.

كما تمكنت الوقاية المدنية من إنجاز 8055 تدخلا للإنقاذ من الغرق، إلى جانب تدخلات مختلفة أخرى قدرت في 7851 تدخلا.

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وسجلت أكبر نسبة تدخلات في إقليم طنجة أصيلة، حيث تم إجراء 19 ألفا و834 تدخلا، ما يمثل نسبة 34 في المائة من مجموع التدخلات، يليها إقليم العرائش بـ18 في المائة، وتطوان بـ14 في المائة، والحسيمة 13 في المائة، والمضيق – الفنيدق بـ10 في المائة، فيما سجلت وزان 6 في المائة، وشفشاون 4 في المائة، والفحص أنجرة 1 في المائة.

وأبرز القباج أن المساحة المتضررة من الحرائق، خلال العام الماضي، فاقت 1425 هكتارا.