"الإيسيسكو" ترصد 200 ألف دولار لمن يكتشف علاجا لكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رصدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، التي تأخذ مقرا لها في الرباط، جائزة بقيمة 200 ألف دولار، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا.

وأفادت المنظمة، في بيان أنه "تشجيعا من "الإيسيسكو"، للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، قررت المنظمة تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد".

وقال المدير العام لـ"لإيسيسكو"، سالم بن محمد المالك، إن "هذه المبادرة تعبر عن وعي المنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذو عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع"، لافتًا إلى أن "رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية ‘الإيسيسكو‘ الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي؛ لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة".

ودعا المالك، الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

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وحتى مساء أمس الإثنين، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، إلى 3044 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 89 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون لأول /ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.