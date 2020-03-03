القائمة المشتركة حصلت على 87.2% من الأصوات في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست في البلدات العربية، التي جرت أمس الإثنين، 64.8%، وفقا لمعهد استطلاعات "ستات نت"، وارتفعت بذلك عن نسبة التصويت في الانتخابات السابقة، في أيلول/سبتمبر، وبلغت 59.3%.
وتأتي نسبة التصويت، أمس، بعد فرز 90% من الأصوات، والتي حصلت القائمة المشتركة على 87.2% من أصوات المواطنين العرب، بينما حصلت المشتركة في الانتخابات الماضية على 80.4%.
وتم احتساب هذه النسب بموجب نتائج التصويت في 144 بلدة عربية، ولا تشمل المدن المختلطة، وبنهاية فرز 90% من الأصوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست الـ23، بلغت 71%، حيث مارس 4,579,931 من أصل 6,453,255 مواطنا حقهم بالاقتراع، وتم تسجيل ارتفاع يقدر بـ1.6% عن الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر 2019.
وأشارت المعطيات التي وردت من المقر الانتخابي المركزي للقائمة المشتركة، بناء على البيانات التي تصلها من مراكز الاقتراع، إلى أن نسبة تصويت العرب بلغت 65%.
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