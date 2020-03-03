صحيفة تسلط الضوء على مساعدات الإمارات الطبية لمكافحة كورونا بإيران

الثلاثاء 3 مارس 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن الإمارات تقف على الدوام في الصدارة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة إلى الأزمات والكوارث الإنسانية في بقاع العالم شتى، وآخرها أزمة انتشار فيروس "كورونا الجديد"، حيث أبدت الإمارات استعدادها لتقديم كل الدعم المطلوب لمواجهة هذا الفيروس، وتحديداً للدول التي يتسع فيها نطاق الانتشار، إلى جانب القيام بالدور اللوجيستي في إيصال المساعدات الإغاثية لتلك الدول.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحكومة الدولة، نقلت إمدادات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى إيران، على متن طائرة إماراتية بحمولة تصل إلى 7.5 طن، لمساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية بإيران في مكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

وتابعت من أكبر مركز لوجيستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم، تقوم الإمارات بدور مهم في إغاثة المتأثرين من الأزمات الإنسانية، لتأمين الاستجابة بالسرعة المطلوبة التي تحتاجها أزمات مثل انتشار فيروس كورونا.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن الإمارات تؤكد من جديد تعاونها مع المجتمع الدولي، في دعم جهوده حتى النجاح في التصدي لهذا المرض، وهو موقف أصيل ونابع من نهج أرسته القيادة الرشيدة، وقيم إماراتية ثابتة بتقديم كل الخدمات الممكنة عندما يتعلق الأمر بحاجة الإنسان إلى المساعدة