اليمن.. برنامج الغذاء العالمي يعلن تعرض إحدى شاحناته للغم أرضي بالحديدة وإصابة سائقها

الثلاثاء 3 مارس 2020

أكد برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء، تعرض شاحنة تابعة له إلى لغم أرضي في مدينة "الدريهمي" بمحافظة "الحديدة" ما أدى لإصابة سائقها.



وأضاف البرنامج في بيان على صفحته في "فيس بوك": انفجر لغم يوم أمس الاثنين بشاحنة تحمل على متنها مساعدات غذائية إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

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وتابع البيان "أدى ذلك إلى إصابة سائق الشاحنة الذي يتلقى العلاج في الوقت الراهن، في حين لم تتضرر المساعدات الغذائية التي كانت على متن تلك الشاحنة".

وطالب البرنامج كافة أطراف الصراع باحترام المهمة الإنسانية المتمثلة في إيصال المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في اليمن.

وذكر البيان أنه "يتوجب على كافة الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذا السماح بتدفق الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية ووصول العاملين في المجال الإنساني دون قيود إلى كافة أنحاء اليمن".