اخبار العالم

محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم (أسماء)

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم (أسماء) والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بالإعدام تعزيزاً في حق 35 برلمانياً يمنياً بتهمة التعاون مع ودول التحالف العربي.

 

وذكر عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن أنه "بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم".

 

وأضاف "غازي" في صفحته على فيس بوك أن القاضي أصدر "حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

 

وقضى حكم المحكمة ب"إدانة كافة المتهمين ال35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء ب هبة الله علي شريم بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

 

وقضى الحكم ب"معاقبة المتهمين ال35 ابتداءً ب إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة".

 

فيما يلي أسماء البرلمانيين المحكوم عليهم:

 

1_ ابراهيم شعيب محمد الفاشق

 

2_ أمين علي محمد العكيمي

 

3_ جعبل محمد قايد سالم طعيمان

 

4_ حميد عبدالله صغير احمد الجبرتي

 

5_ ربيش علي وهبان العليي

 

6_ زكريا سعيد محمد الزكري

 

7_ سلطان سعيد عبدالله البركاني

 

8_ سلطان حزام شمسان العتواني

 

9_ شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي

 

10_ صالح عبدالله علي السنباني

 

11_ صخر أحمد عباس احمد الوجيه

 

12_ صغير حمود عزيز السفياني

 

13_ عارف احمد علي الصبري

 

14_ عبدالرزاق احمد عبدالرزاق مصلح الهجري

 

Advertisements

15_ عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة

 

16_ عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب

 

17_ عبدالعزيز أحمد علي جباري

 

18_ عبدالكريم أحمد يحيى السنيني

 

19_ عبدالكريم محمد مشعوف الحذيفي

 

20_ عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان

 

21_ عبده محمد حسين الحذيفي

 

22_ عثمان حسين فايد مجلي

 

23_ علي أحمد محمد العمراني

 

24_ علي حسين احمد جيلان

 

25_ فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر

 

26_ محسن علي باصرة

 

27_ محمد علي سالم الشدادي

 

28_ محمد مقبل علي الحميري

 

29_ محمد ناجي عبد العزيز الشايف

 

30_  محمد ناصر الحزمي

 

31_ مفضل اسماعيل غالب

 

32_ منصور علي يحيى الحنق

 

33_ هزاع سعد المسوري

 

34 _ هاشم عبدالله حسين الاحمر

 

35_ هبة الله علي شريم

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم (أسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا