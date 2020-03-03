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شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق 105 حالة انتهاك ارتكبها الحوثي خلال 20 يوما والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انها وثقت (105) حالة انتهاك ضد المدنيين ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً خلال الفترة من 10 فبراير 2020م وحتى 29 فبراير 2020م.
واوضحت الشبكة في تقريرها الصادر،اليوم الثلاثاء، بان الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية في محافظات الحديدة والضالع وصنعاء وتعز وإب وذمار وعمران ومأرب والجوف،توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقنص المباشر ،وإنفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى تفجير المدارس التعليمية.
واشار التقرير الى ان فريق الرصد والتوثيق الميداني في الشبكة وثق 16 حالة قتل بينهم حالتين نساء و7 أطفال ، واصابة 7 حالات بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال.
ولفت التقرير الى ان الفريق الميداني للشبكة وثق 53 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم أطفال ومسنون،و23 حالة انتهاك بين نهب ومداهمة وتضرر جزئي وكلي في الأعيان المدنية،و5 حالات نهب لمركبات خاصة بالمواطنين ،وحالة تفجير لمنشأة لمدرسة صلاح الدين الايوبي بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب.
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