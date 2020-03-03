اليمن.. "إبداع" تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العربي للمياه في عدن

الثلاثاء 3 مارس 2020

نظمت مؤسسة ابداع للبيئة والتنمية المستدامة والهيئة العامة للموارد المائية،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية احتفالية بمناسبة اليوم العربي للمياه والذي يصادف الـ 3 مارس من كل عام.



وأكد نائب وزير الإعلام حسين باسليم، حرص وزارة الإعلام على المساهمة في توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه ومصادرها وترشيد الإستهلاك لضمان ديمومة خدمة المياه وذلك من خلال تبني وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية العديد من البرامج التوعوية الهادفة للحفاظ على المياه.

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كما أكد وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي، أهمية هذه المناسبة والتوعية بأهدافها وكذا أهمية الجهود المجتمعية للحفاظ على مصادر المياه..مشددا على ضرورة التزام المواطنين بسداد فواتير المياه من أجل تمكين المؤسسة من الإيفاء بإلتزاماتها.

من جانبه ،استعرض رئيس الهيئة العامة للموارد المائية خالد بلعيدي، التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع للمياه في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد..مشيراً الى دور وجهود الهيئة التشاركية مع الجهات المعنية بمجال المياه..مؤكدا حرص الهيئة على استدامة موارد المياه.

واكد رئيس مؤسسة ابداع للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور ياسر باعزب، حرص المؤسسة في المشاركة في احياء فعالية اليوم العربي للمياه التي اقرتها جامعة الدول العربية..منوهاً بأهمية دور الإعلام في توعية المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها.