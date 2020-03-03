الكثيري يطلع على جهود وانشطة مؤسسة نما الدولية في وادي حضرموت

الثلاثاء 3 مارس 2020

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري،اليوم، على الجهود التي تبذلها مؤسسة نما الدولية الماليزية وانشطتها التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في وادي حضرموت.



وتعرف الوكيل الكثيري بحضور وكيلي المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام والمدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية ، من المدير التنفيذي لمؤسسة نما الدكتور صالح بازياد ،على رؤية المؤسسة لخدمة المنظمات المحلية والمؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية من خلال العمل التشاركي بوداي حضرموت.

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وأكد وكيل المحافظة على أهمية الدور الذي تسهم به منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية والدولية لمساندة جهود السلطة المحلية لتعزيز أوضاع

المرافق والمؤسسات التي تخدم المجتمع..مبينا أوجه التدخلات التي يمكن أن تسهم بها مؤسسة نما لدعم أنشطة وبرامج جامعة سيئون الناشئة من خلال إبتعاث عدد من كوادر الجامعة بحسب التخصصات العلمية ذات الأهمية ،وتأهيل الكوادر القيادية.

واشاد المدير التنفيذي لمؤسسة نما ،بجهود السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة أو التنمية المجتمعية وتعزيز البنية التحتية للقطاع العام الخدماتي ومنه التعليمي أو الصحي في عموم مديريات الوادي والصحراء..مبديا استعداد المؤسسة تمكين الكوادر العاملة في

المؤسسات بوادي حضرموت لاستشراف التجارب الدولية وتطبيقها بما يعزز الخدمة المجتمعية بشكل عام.