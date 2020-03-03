شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 20% من القوى العاملة معرضة للإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية أثناء عرضها لخططها للتعامل مع فيروس كورونا المتحور الجديد إن نحو 20% من القوى العاملة قد يصابوا بالعدوى خلال " أسابيع ذروة" تفشي الفيروس.

وأوضحت الحكومة أنه في حال نقص أعداد القوة الشرطية، فأن الشرطة سوف تركز على التعامل" مع الجرائم الخطيرة والحفاظ على النظام العام".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من " المرجح للغاية" ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا. وأضاف" بالنسبة لأغلبية المصابين بالفيروس، هذا سوف يكون مرض غير حاد سوف يتعافون منه تماما وسريعا كما رأينا بالفعل".