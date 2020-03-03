شكرا لقرائتكم خبر عن «المرصد»: 7 قتلى و20 مصاباً في انفجارات ضربت إدلب والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع انفجارات عنيفة ضربت مدينة إدلب صباح اليوم. وقال المرصد إن الانفجارات تسببت بمقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 20 آخرين بجراح.

على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور شمال غرب سراقب بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات مسلحة من جهة، وقوات النظام التي تهاجم القرية برفقة مسلحين موالين لها من طرف آخر.

وأوضح المرصد السوري أن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وبإسناد جوي من قبل الطائرات الروسية، تمكنت من استعادة السيطرة على اتستراد طريق دمشق – حلب الدولي بشكل كامل، وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل ومجموعات مسلحة مدعمة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورصد المرصد تراجع ملحوظ للاستهدافات الجوية من قبل الطائرات المسيرة التركية.