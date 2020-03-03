شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نمساوي: أوروبا ترفض الإبتزاز التركي بورقة اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

ندد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بما وصفها محاولة تركيا "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي عبر فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجّه إلى أوروبا. وقال كورتز للصحفيين وفق ما بثته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم: إن ما حصل يعد بمثابة "هجوم تشنّه تركيا على الاتحاد الأوروبي واليونان، اعتاد الناس على الضغط على أوروبا"، مضيفًا أن التكتل أمام امتحان بشأن إن كان بمقدوره حماية حدوده الخارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار نمساوي: أوروبا ترفض الإبتزاز التركي بورقة اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.