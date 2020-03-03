عيادة قطرية: برشلونة دمر ديمبلي

ديمبلي تعرض لإصابة في شباط الماضي، وأنهت موسمه مع برشلونة ، ليتواصل مسلسل إصابات اللاعب الفرنسي، الذي لم يكن يتعرض لهذه الإصابات في رين أو بوروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بالتفاصيل كيف كان ديمبلي قبل الانضمام لـ برشلونة مقابل 145 مليون يورو، وحقيقة الأكل غير الصحي والنوم المتقطع، وتكشف الأسباب الحقيقية وراء إصابته.



في برشلونة يعيش ديمبلي مع مصطفى دياتا صديقه المقرب، وعمه، كما أكد أنتوني أودبود الطاهي الخاص بـ عثمان، أنه كان يتناول بالفعل جانبًا من الطعام غير المرغوب فيه وغير الصحي، لكن أنتوني سيطر على ذلك تمامًا.

النوم أيضًا، عثمان لا ينام مبكرًا، وأحيانًا كان يتأخر عن التدريبات بسبب استيقاظه في وقت متأخر، كما أنه لم يحصل على الساعات الكافية من النوم، وهو أيضًا سبب من الأسباب.

في رين أو بوروسيا دورتموند، لم يصب ديمبلي بأي أذى، لعب 100% من المباريات المحتملة مع رين 29 مباراة من 29، ومع بوروسيا دورتموند 96% من المباريات (47 من 49)، وغيابه عن المباراتين ليس للإصابة.



في برشلونة لعب 40% فقط من المباريات في موسمه الأول 23 من 28، 27 منها كان غائبًا بسبب الإصابة، و70% من الموسم الثاني 42 مباراة من 60، 14 منها غاب بسبب الإصابة.

في الموسم الثالث والجاري، 9 من 36 منها 24 مصابًا، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

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في عيادة أسبيتار بالدوحة، حيث يتم علاج اللاعب الفرنسي، طلبوا بيانات GPS خاصة به، وجدوا هناك حقيقة مهمة وهي أنه يتدرب بنسبة 20%، بينما في المباريات تبلغ هذه النسبة 90%، وحسب طلبات المدير الفني في الملعب، مما يجعله لا يستطيع الاستمرار ويتعرض لإصابات جميعها عضلية.

عيادة أسبيتار بذلك تشير إلى أن برشلونة السبب في إصابات ديمبلي، ليس النوم أو الطعام غير الصحي كما يدعي البعض هُناك.

الصحيفة الفرنسية، نقلت تصريحات "ميشيل تروين" الطبيب السابق في موناكو، حيث أوضح: "هناك بعض الثقافات في الأندية لا تتناسب مع احتياجات اللاعبين الذين يتعاقدون معهم".

وأكد: "عثمان ليس مسؤولا عن حالته إنه ضحية، في رين كان هناك ضغط هائل من التدريبات والمباريات، لكنه في برشلونة يعاني، إذا رأيت الصور هو لم يتطور بدنيًا، وكان عليه أن ينمو حتى، وكان عليهم فعل ذلك لكنهم يدمرونه".

