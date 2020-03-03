صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن ٧ سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية محافظ بابل المتهم كرار العبادي وأصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحقه اثر استعمال محرر رسمي مزور". وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات"، لافتاً إلى أن "الحكم غيابي قابل للاعتراض والتمييز".



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