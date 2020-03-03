مساعد مدرب الحدود يعلق على أداء فريقه بعد مرور 3 جولات

رياضة 2020-03-03 | 13:16 1 مشاهدة اعرب مساعد مدرب فريق الحدود مسلم كريم ان الجهاز الفني راضي تمام الرضا على اداء الفريق في المباريات الثلاث السابقة من عمر الدوري الممتاز. وقال كريم في بيان تلقته الخليج 365، ان "النقاط الست التي حققها الفريق من مباراتين امام نفط الجنوب ونفط الوسط جاء فيها الفوز بشكل متتالي هي تعد عامل ايجابي للفريق وستكون خير دافع معنوي نبدأ فيه الدوري هذا العام".



وتابع ان "الفريق جاهز لمباراة الغد امام فريق النفط البغدادي في المباراة التي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة وهي تلعب على ملعب النفط لكن فريقنا جاهز لهذه المباراة لتأكيد ان النتائج التي تحققت ليس محل الصدفة".

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