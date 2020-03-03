جهاز المخابرات يرد على تصريحاتِ تهدد السلم الأهلي وتسيء الى الكاظمي

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "اطلع على بعض التصريحاتِ التي يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، عادا هذه التصريحات بانها "تمثل تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي".واشار جهاز المخابرات في بيانه الى أنّ "المَهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبيّ وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم".

وشدد جهاز المخابرات الوطني العراقي على "حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه".