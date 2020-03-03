تفكيك شبكة كانت تخطط لتنفيذ 'أعمال إرهابية' في كركوك وصلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة "إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ "أعمال إرهابية" في محافظتي كركوك وصلاح الدين. وقالت الخلية، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت تشكيلات الجهاز من تفكيك شبكة إرهابية من بقايا فلول داعش، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين".



وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم القبض على خمسة من الإرهابيين، فضلاً عن ما يسمى الأمير العسكري لولاية صلاح الدين".



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