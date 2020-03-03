بالفيديو.. الغاء العلاوات والاجور اليومية للموظفين

أيقاف العلاوات والغاء الاجور اليومية فضلا عن ايقاف معاملات الفصل السياسي..مجموعة فقرات اقترحتها وزارة المالية على السلطة التشريعية تزامنا مع دخول البلاد بحكومة تصريف الاعمال..هذه القرارت وصفت من قبل قانونيين بأنها ليست من شأن الوزارة انما هي تخص صلاحيات مجلس النواب فقط.. هذه القرارت اوضحه معنيون بانها ستزيد الامر تعقيداً داخل المؤسسات الحكومية.. خصوصا وان هنالك بعض الموظفين ينتظرون تلك العلاوات برواتبهم واخرون ينتظرو أن يثبتوا على الملاك الدائما.

وطرح بعض اعضاء البرلمان تساؤلا الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي..هل هذه القرارات تشمل موظفي اقليم كردستان ام هي سارية على مؤسسات الوسط وجنوب البلاد.. وهل سيتم اتخاذ الاجراءات القانونينة لاستحصال المبالغ المالية التي بذمة الاقليم عن تصدير النفط في حال دخول البلاد بحكومة تصريف الاعمال.

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